grishukov92

Ответственен и пунктуален

Добрый день!

Меня зовут Дмитрий, на weblancer.net совсем недавно.

Работаю менеджером по работе с клиентами. Более 3-х лет занимаюсь продажами. Работал в банковской сфере с физ лицами, на данный момент работаю в сфере ВЭД, с юр лицами. Имею хороший опыт холодных звонков, выходов на ЛПР, ведения переговоров с последующим заключением сделок. Умею выявлять потребности и заинтересовывать клиентов. Также могу организовывать международные перевозки и поставки товаров из-за границы.