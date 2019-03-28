Вячеслав Громыко gromyko_slavagromyko_slava
46 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Логотип,фирменный стиль, упаковка....
Создавая оригинальные дизайнерские решения, я стремлюсь усилить «превосходство» бренда и построить систему коммуникаций с потребителем. Основной специализацией является разработка, сопровождение и продвижение продукта в сегменте потребительского (FMCG) и корпоративного брендинга. Создаю бренды «с нуля» и обновляю уже существующие: провожу анализ конкурентного рынка, потребителей, разрабатываю стратегию и позиционирование бренда.
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Портфолио
- Белым-Бело119 просмотров
- Frau Tortovna381 просмотр
- Лавери116 просмотров
- Великолепная пятерка120 просмотров
- Conditerra, рестайлинг логотипа108 просмотров
- Кирисс Фасад104 просмотра
- Финские дома104 просмотра
- Восьмое желание104 просмотра
- Амарас, рестайлинг логотипа110 просмотров
- Одинцовская электросеть101 просмотр
- Восьмое желание85 просмотров
- Class Apatmens82 просмотра