Логотип,фирменный стиль, упаковка....

Создавая оригинальные дизайнерские решения, я стремлюсь усилить «превосходство» бренда и построить систему коммуникаций с потребителем. Основной специализацией является разработка, сопровождение и продвижение продукта в сегменте потребительского (FMCG) и корпоративного брендинга. Создаю бренды «с нуля» и обновляю уже существующие: провожу анализ конкурентного рынка, потребителей, разрабатываю стратегию и позиционирование бренда.