Меня зовут Александр Громыко. Я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов оформлением баннеров, визитных карточек, рекламных буклетов и т.д

Меня зовут Александр Громыко. Я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов оформлением баннеров, визитных карточек, рекламных буклетов и т.д. Работаю над продвижением собственного бренда. Моя цель – сделать своё имя гарантией и синонимом качества.

Условия работы прозрачны, начиная сбором первичной информации и заканчивая запуском готового проекта. Поиск новых и креативных решений, согласование каждого этапа приносят свои плоды – уникальный продукт, краткие сроки, приятное сотрудничество. Должное внимание будет уделено каждому вашему пожеланию.

Для связи со мной можете обращаться по указанным контактным данным.

По всем вопросам обращаться :

VK - https://vk.com/geekofsky

Telegram - https://tlgg.ru/Geekofsky

Skype - gromykoaleksandr

Email - [email protected]