Александр Громыко gromykoaleksandrgromykoaleksandr
24 годаРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Меня зовут Александр Громыко. Я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов оформлением баннеров, визитных карточек, рекламных буклетов и т.д
Меня зовут Александр Громыко. Я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов оформлением баннеров, визитных карточек, рекламных буклетов и т.д. Работаю над продвижением собственного бренда. Моя цель – сделать своё имя гарантией и синонимом качества.
Условия работы прозрачны, начиная сбором первичной информации и заканчивая запуском готового проекта. Поиск новых и креативных решений, согласование каждого этапа приносят свои плоды – уникальный продукт, краткие сроки, приятное сотрудничество. Должное внимание будет уделено каждому вашему пожеланию.
Для связи со мной можете обращаться по указанным контактным данным.
По всем вопросам обращаться :
Telegram - https://tlgg.ru/Geekofsky
Skype - gromykoaleksandr
Email - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта компании, занимающейся инвестициями72 просмотра