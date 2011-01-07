grusha-s

Мария grusha-s

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Придумать название (домен) рекламной сети
Приятно сотрудничать с умным человеком с богатой фантазией!)
Хороший заказчик!
Ответный отзыв