Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Мария
grusha-s
grusha-s
38 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Придумать название (домен) рекламной сети
Приятно сотрудничать с умным человеком с богатой фантазией!)
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар