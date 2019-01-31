guitarman20

Роберт Асланян guitarman20

 
31 годГрузия/Тбилиси
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выполняю работу быстро и качественно.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Php, Wordpress
  • Vue , React
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3/4.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • TypeScript
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
PHPTypeScriptWordPressAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSVue.jsReact.jsGit
Портфолио