JavaScript, Node JS, Express JS, MangoDB, Wordpress

Здравствуйте! Я Python Developer, не сказать что ас в этом деле но я учусь без остановки и улучшаю свои навыки.

Оказываю услуги по созданию сайта, исправление ошибок и доработка функционала, отлично владею CMS Wordpress, программирую на Python, BackEnd разработка на Python...

Это не весь перечень услуг так же в состоянии найти и исправить практически любую проблему в Веб приложении...

Всегда готов к нестандартным задачам, и интересным проектам...

Мои качества: Исполнительность, адекватность, ответственность к работе, готов к не стандартный ситуация в работе...

E-mail; [email protected]

Вконтаткте: @andrej.baranov

Telegram: @brizbi