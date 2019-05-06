gulp

Андрей Баранов gulp

 
28 летКазахстан/Астана
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
JavaScript, Node JS, Express JS, MangoDB, Wordpress

Здравствуйте! Я Python Developer, не сказать что ас в этом деле но я учусь без остановки и улучшаю свои навыки. 

Оказываю услуги по созданию сайта, исправление ошибок и доработка функционала, отлично владею CMS Wordpress, программирую на Python, BackEnd разработка на Python... 

Это не весь перечень услуг так же в состоянии найти и исправить практически любую проблему в Веб приложении... 

Всегда готов к нестандартным задачам, и интересным проектам...

Мои качества: Исполнительность, адекватность, ответственность к работе, готов к не стандартный ситуация в работе...

E-mail; [email protected] 

Вконтаткте: @andrej.baranov

Telegram: @brizbi

JavascriptPythonWordPress