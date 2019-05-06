JavaScript, Node JS, Express JS, MangoDB, Wordpress
Здравствуйте! Я Python Developer, не сказать что ас в этом деле но я учусь без остановки и улучшаю свои навыки.
Оказываю услуги по созданию сайта, исправление ошибок и доработка функционала, отлично владею CMS Wordpress, программирую на Python, BackEnd разработка на Python...
Это не весь перечень услуг так же в состоянии найти и исправить практически любую проблему в Веб приложении...
Всегда готов к нестандартным задачам, и интересным проектам...
Мои качества: Исполнительность, адекватность, ответственность к работе, готов к не стандартный ситуация в работе...
E-mail; [email protected]
Вконтаткте: @andrej.baranov
Telegram: @brizbi