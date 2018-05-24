Образование:

сентябрь 2001 г. – июнь 2005 г. Приднестровский государственный педагогический

университет им. Т.Г. Шевченко, филологический факультет, специальность –

«переводчик», диплом бакалавра (дневное отделение).

сентябрь 2005 г. – июнь 2007 г. Киевский национальный институт им. Т. Шевченко,

факультет иностранных языков, специальность – «переводчик», диплом магистра (заочное

отделение).

Дополнительное образование:

апрель 2003 г. Участие в международной конференции студентов-филологов г. Берлин.

май 2006 г. – август 2006 г. Курсы по углубленном изучению технического чешского и

испанского языков.

Опыт работы:

Переводчик

май 2007 г. – апрель 2009 г. ЧП Лайт Медиа г. Каменка.

Функциональные обязанности:- выполнение устных и письменных переводов;- ведение документации;- приём иностранных клиентов;- сопровождение руководителя на встречах.

Переводчик

июль 2009 г. – настоящее время, ООО «Холдинвест», г. Тирасполь,

Функциональные обязанности:- перевод документации;- устный перевод на совещаниях;- подготовка и перевод речи;- работа с персоналом по изучению языков.

Профессиональные навыки:- Уверенный пользователь ПК;- Владение офисной техникой;- Грамотность речи и письма;- Знание этикета делового общения;- Опыт проведения переговоров;- Владение языками: русский и румынский языки свободно; чешский, испанский –

разговорный, письменный, технический.

Личные качества:- коммуникабельность;- ответственность;- внимательность;- активность;- организованность;- хорошая память;- хорошая дикция;- аналитическое мышление;- способность быстро учиться.

Дополнительные сведения:

Семейное положение: женат.

Дети: трое.

Возможность командировок: нет.