Объемы огромные. Нужны исполнители.
Образование:
сентябрь 2001 г. – июнь 2005 г. Приднестровский государственный педагогический
университет им. Т.Г. Шевченко, филологический факультет, специальность –
«переводчик», диплом бакалавра (дневное отделение).
сентябрь 2005 г. – июнь 2007 г. Киевский национальный институт им. Т. Шевченко,
факультет иностранных языков, специальность – «переводчик», диплом магистра (заочное
отделение).
Дополнительное образование:
апрель 2003 г. Участие в международной конференции студентов-филологов г. Берлин.
май 2006 г. – август 2006 г. Курсы по углубленном изучению технического чешского и
испанского языков.
Опыт работы:
Переводчик
май 2007 г. – апрель 2009 г. ЧП Лайт Медиа г. Каменка.
Функциональные обязанности:- выполнение устных и письменных переводов;- ведение документации;- приём иностранных клиентов;- сопровождение руководителя на встречах.
Переводчик
июль 2009 г. – настоящее время, ООО «Холдинвест», г. Тирасполь,
Функциональные обязанности:- перевод документации;- устный перевод на совещаниях;- подготовка и перевод речи;- работа с персоналом по изучению языков.
Профессиональные навыки:- Уверенный пользователь ПК;- Владение офисной техникой;- Грамотность речи и письма;- Знание этикета делового общения;- Опыт проведения переговоров;- Владение языками: русский и румынский языки свободно; чешский, испанский –
разговорный, письменный, технический.
Личные качества:- коммуникабельность;- ответственность;- внимательность;- активность;- организованность;- хорошая память;- хорошая дикция;- аналитическое мышление;- способность быстро учиться.
Дополнительные сведения:
Семейное положение: женат.
Дети: трое.
Возможность командировок: нет.
- Транскрибация8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно перепечатать 20 листов текста с рум. пример приложил.Переводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно перевести 8 листов китайского текста на русский.Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $800
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