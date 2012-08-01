gyulagyula4444

Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, ретушер

Контент-редактор

с 09.2016 по наст. время (2 года 11 месяцев)

SEO Partners, Киев (SEO)

Внештатный автор, редактор новостной ленты

с 06.2015 по 07.2016 (1 год 1 месяц)

Диалоги.ua, Киев (Новостное интернет-издание)

Написание новостей, публикация материалов на сайт, редактирование фото-материалов, редактирование и публикация статей внештатных авторов.

Внештатный журналист, удаленный контент-менеджер, редактор

с 08.2012 по 12.2016 (4 года 4 месяца)

ООО «ВАЙТЕКС», Российская Федерация, г. Казань (Рекламное агенство)

рерайт/копирайт текстов, написание авторских материалов, размещение статей на сайте, редактирование текстов других авторов, наполнение сайта контентом, перелинковка, поднятие уникальности статей, написание продающих материалов.

Навыки работы с компьютером Работа с Wordpress, Dle, Joomla, Drupal, владение программами InDesign, Illustrator, Photoshop, знание разметки HTML, свободный пользователь ПК и Интернет, знание уникальности статьи, тошноты текста, заспамленности, навыки работы с программой ВИДЕОМОНТАЖ, свободное владение всеми программами пакета Microsoft, навык набора текста «слепым» методом: кириллица – 300 зн./мин., латиница – 120 зн./мин.

Знание горячих клавиш в Microsoft Word, знание формул для быстрой работы в Microsoft Excel.