Качественный контент по выгодной стоимости в минимальные сроки!
Принимаю заказы на тексты на английском (рерайт, копирайт, перевод с и на русский). тексты практически любого плана. Дипломированный филолог.
Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.
- Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.
- SEO - копирайт, рерайт.
- Продающие тексты.
- Переводы - английский, татарский (носитель языка)
- Корректировка.
Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелена на долговременное и плодотворное сотрудничество. Всегда готова внести правки в работу (в пределах разумного).
Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. О медицине особенно. С удовольствием берусь за написание текстов о мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.
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