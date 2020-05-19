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Зухра Гибатдинова gzg

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественный контент по выгодной стоимости в минимальные сроки!

Принимаю заказы на тексты на английском (рерайт, копирайт, перевод с и на русский). тексты практически любого плана. Дипломированный филолог.

Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.

  • Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.
  • SEO - копирайт, рерайт.
  • Продающие тексты.
  • Переводы - английский, татарский (носитель языка)
  • Корректировка.
Закажите у меня много текстов и получите скидку 10% от суммы заказа. 

Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелена на долговременное и плодотворное сотрудничество.  Всегда готова внести правки в работу (в пределах разумного). 

Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. О медицине особенно. С удовольствием берусь за написание текстов о мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.