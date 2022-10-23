Графический дизайнер Логотипы
Дизайн лаконичных и премиальных логотипов.
7ми летний опыт в дизайне.
Выясняю потребности и задачи клиентов, и на основе этого создаю подходящие глубокие смысловые решения.
Подхожу к вопросу комплексно и работаю с соблюдением сроков.
Всегда гарантирую результат, который понравится клиенту.
Делаю дизайн со смыслом, чтобы он был не просто красивой картинкой, но и приносил пользу компании.
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Портфолио
- Логотип ювелирных украшений110 просмотров
- Разработка Логотипа77 просмотров
- Концепт логотипа для рок-группы95 просмотров
- Магазин товаров для животных133 просмотра
- Магазин товаров из натуральной кожи77 просмотров
- Магазин товаров для выпечки81 просмотр
- Магазин товаров для путешествий50 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Просто прекрасно! Четкое оформление всех своих мыслей! Четкая сдача работы, все во время! Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень рекомендую!) Благодарю за интересную задачу, за подробное заполнение Брифа, за приятное общение по проекту, за своевременную оплату! Была рада нашей совместной работе, пускай логотип работает на благо и приносит пользу)
$15
10 баллов
3 года назад
CorelDRAW
Хадича, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Ответный отзыв
Станислав, благодарю за подробную и интересную задачу в конкурсе и призовое место!