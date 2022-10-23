hadicha

Хадича hadicha

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер Логотипы

Дизайн лаконичных и премиальных логотипов.

7ми летний опыт в дизайне.

Выясняю потребности и задачи клиентов, и на основе этого создаю подходящие глубокие смысловые решения.

Подхожу к вопросу комплексно и работаю с соблюдением сроков.

Всегда гарантирую результат, который понравится клиенту.

Делаю дизайн со смыслом, чтобы он был не просто красивой картинкой, но и приносил пользу компании.

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Отзывы заказчиков

v_kulchitskaya
Влада 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Заказ на логотип
Просто прекрасно! Четкое оформление всех своих мыслей! Четкая сдача работы, все во время! Благодарю за работу!
Отличный заказчик, очень рекомендую!) Благодарю за интересную задачу, за подробное заполнение Брифа, за приятное общение по проекту, за своевременную оплату! Была рада нашей совместной работе, пускай логотип работает на благо и приносит пользу)
Ответный отзыв
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип Для Туристического Портала
CorelDRAW
Хадича, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Станислав, благодарю за подробную и интересную задачу в конкурсе и призовое место!
Ответный отзыв