На рынке фрилансеров недавно, по этому со стоимостью на свои услуги не хамлю.

Прекрасно понимаю, что маститым мастерам нужно держать марку, я стараюсь в каждом конкретном случае находить компромис. Это, как мне кажется, на пользу обеим сторонам.

Девиз в работе "Относись к людям так, как хочеш что бы к тебе относились"

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C уважением Алексей

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