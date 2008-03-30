На рынке фрилансеров недавно, по этому со стоимостью на свои услуги не хамлю.
Прекрасно понимаю, что маститым мастерам нужно держать марку, я стараюсь в каждом конкретном случае находить компромис. Это, как мне кажется, на пользу обеим сторонам.
Девиз в работе "Относись к людям так, как хочеш что бы к тебе относились"
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C уважением Алексей
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