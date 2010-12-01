handstand44

2-d Анимация/мультипликация, логотипы, видео/фотомонтаж, цветокорекция, оцифровка чертежей

Образование[table]

2005-2010 г.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Архитектурно-строительный факультет Кафедра городского строительства и хозяйства Специальность: инженер-строитель

[/table]Опыт работы[table]

12.2010 — 04.2011 г.

ООО «Лэнд-Екатеринбург» Должность: инженер-проектировщик - Разработка проектной документации: планов помещений - Сбор исходных данных и измерений; - Координация работ при реализации проектов.

08.2011 — н.в.

ООО ПКФ «ПолимерСинтез» (основное место работы) Должность: менеджер - Подготовка коммерческих предложений - Осуществление координации работ на производстве - Построение чертежей, схем, планировок - Расчет расхода материалов, производительности работ - Разработка дизайна сайта - Разработка рекламного ролика: 3-d модели, логотипы

- Разработка рекламной продукции

[/table]Профессиональныенавыки и знания· Средние навыки работы в редакторах Cinema 4D, Adobe After Effects, Photoshop, AdobePremiere Pro, Adobe SpeedGrade;· Уверенныйпользователь ПК (MS Office:Word, Excel); · Уверенноепользование редакторами для построения чертежей и ген.планов: AutoCAD,CorelDraw Знание иностранныхязыков · Английскийязык – уровень выше среднего, имеется диплом о дополнительном образовании,

свободная речь.Прочее· Высокаяработоспособность и обучаемость· Энергичность· Исполнительность