Профессиональный перевод с/на английский, украинский, русский языки. Быстро, качественно, недорого.
Добрый день!
Люблю путешествовать, работаю в фэшн-индустрии моделью 3 года; умею находить общий язык с людьми и интересуюсь последними трендами. Английский С1.
Люблю оригинальность, креативность и занимаюсь кастомом вещей.
Учусь на социологии и пиар-технологиях, грамотно пишу тексты.
Я коммуникабельна, клиентоориентированая, целенаправленная и ответственная.
Подробнее о работе:
оплата только после выполнения работы и полного удовлетворения)
цены не высокие, мне нужен опыт – вам качественный результат
перевожу любой тип текста
цену и время обсудим лично
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$10
средняя цена заказа
100%
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Отзывы заказчиков
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10 баллов
год назад
Очень доволен написанными статьями. Качественно, профессионально и быстро. Впредь буду к ней обращаться. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать, задача была поставлена четко.