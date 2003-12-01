hannabashtova

Анна Баштова hannabashtova

 
20 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Профессиональный перевод с/на английский, украинский, русский языки. Быстро, качественно, недорого.

Добрый день!

Люблю путешествовать, работаю в фэшн-индустрии моделью 3 года; умею находить общий язык с людьми и интересуюсь последними трендами. Английский С1.

Люблю оригинальность, креативность и занимаюсь кастомом вещей.

Учусь на социологии и пиар-технологиях, грамотно пишу тексты.

Я коммуникабельна, клиентоориентированая, целенаправленная и ответственная.

Подробнее о работе:

  • оплата только после выполнения работы и полного удовлетворения)

  • цены не высокие, мне нужен опыт – вам качественный результат

  • перевожу любой тип текста

  • цену и время обсудим лично

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Нужен копирайт текста
Очень доволен написанными статьями. Качественно, профессионально и быстро. Впредь буду к ней обращаться. Рекомендую
Очень приятно сотрудничать, задача была поставлена четко.
Ответный отзыв