hardrain19

Образование:
• 1995-1999
Киевский электромеханический техникум им. Н.Островского
Факультет – «Автоматические системы управления»
Специальность – техник-электрик
• 1999-2004
Киевский национальный лингвистический университет
Факультет заочного и вечернего обучения
Специальность – филолог, преподаватель английского языка и зарубежной литературы
Опыт работы:
• 2000 – нынешнее время
ООО фирма «Элекон Лтд»
Должность – «Менеджер интернет-проектов»
Личные качества:
• Аккуратность
• Ответственность
• Порядочность
• Внимательность
Увлечения:
Музыка, кино, литература.