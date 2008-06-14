hardrain19

Сергей Ясько hardrain19

 
43 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Образование:

• 1995-1999

Киевский электромеханический техникум им. Н.Островского

Факультет – «Автоматические системы управления»

Специальность – техник-электрик

• 1999-2004

Киевский национальный лингвистический университет

Факультет заочного и вечернего обучения

Специальность – филолог, преподаватель английского языка и зарубежной литературы

Опыт работы:

• 2000 – нынешнее время

ООО фирма «Элекон Лтд»

Должность – «Менеджер интернет-проектов»

Личные качества:

• Аккуратность

• Ответственность

• Порядочность

• Внимательность

Увлечения:

Музыка, кино, литература.