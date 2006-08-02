harleyclub

(web Евгений harleyclubharleyclub
1.Изготовление сайтов (HTML, PHP, JAVA и др.)
2.Создание индивидуальных шаблонов на заказ.
3.Подборка информации и ссылок на заданную тему.
4.Работа с сайтом, продвижение, раскрутка, редактирование.
5.Работа с почтой.
6.Поиск клиентов для компаний и магазинов.
7.Профессиональное наполнение магазинов товаром.
8. 3D дизайн
9. Мульт анимация
10. Безупречная работа с базами банных всех типов, а также их разработка.
11. Тест ПО
12. Перевод деловой литературы.
13. Журналист, написание работ на деловые темы, поиск информации.
Наш штат сотрудников.
1. Web-програмист.
Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Умение написания скриптов, дизайнерское мышление.
2. Web-дизайнер.
Уверенный пользователь Photoshop, навыки художника, дизайнера, знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др.
3. Проектировщик баз данных.
Безупречная работа с базами банных всех типов, а также их разработка.
4. Html-верстальщик.
Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Навыки дизайнера и работа в Photoshop на уровне пользователя.
5. Контент менеджер.
Безупречное владение PHP и HTML и др. Заполнение контентом сайтов за очень быстрые сроки. Работа с почтой, поиск в интернете работ на заданную тему.
6. Специалист в области SEO.
7. Flesh-аниматор.
Профессионал в области Flesh. Изготовление баннеров, мульт-анимации, роликов, создание основы для сайта, творческое мышление.
8. Тестировщик ПО.
Навыки программиста, поиск ошибок и т.д.
9. Переводчик деловой литературы.
Владение языками (английского, немецкого, французского и др.)
10. Рецензент и новостной редактор.
Журналист, написание работ на деловые темы, поиск информации.
11. Художник-илюстратор.
Хороший художник, 3D мастер.
12. Копирайтер.
и многое другое.