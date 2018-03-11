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Хесин Михаил Сергеевич Мужчина, 33 года, родился 30 декабря 1984 +7 (960) 8107614 — предпочитаемый способ связи [email protected] Проживает: Самара Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готов к переезду, не готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Управляющий/директор магазина Продажи • Розничная торговля • Продукты питания • Торговые сети Занятость: полная занятость График работы: гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
55 000
руб.
Опыт работы —10 лет 10 месяцев
Июнь 2017 — настоящее время
10 месяцев
МАГНИТ, Розничная сеть Самара, www.magnit-info.ru Директор магазина Организация эффективной работы магазина: координация и контроль деятельности персонала магазина;
Организация обучения персонала;
Проведение инвентаризаций;
Контроль учета товара.
Апрель 2015 — Июнь 2017
2 года 3 месяца
МАГНИТ, Розничная сеть Самара, www.magnit-info.ru Товаровед магазина Магнит (г.Самара) • Организация и контроль приемки, выкладки товара,
• Контроль количества, качества и сроков реализации,
• Контроль наличия сопроводительных документов,
• Организация учета товара.
Октябрь 2013 — Октябрь 2014
1 год 1 месяц
ОТП Банк, ОАО (OTP bank) Самара, www.otpbank.ru/ Специалист по продажам - Исходящие звонки лояльным клиентам Банка
- Выявление потребностей существующих и потенциальных клиентов в продуктах/услугах
Банка
- Консультирование по банковским продуктам и услугам
- Продажа банковских продуктов
Ноябрь 2010 — Март 2013
2 года 5 месяцев
Белый Ветер ЦИФРОВОЙ Самара, digital.ru Директор магазина Обязанности:
- Контролировать в течение рабочего дня соответствие расстановки техники, приема
и отправки товара
- Контролировать в течение рабочего дня соблюдение подчиненными установленной
формы одежды, опрятность внешнего вида продавцов, тех. специалистов, кладовщиков
и кассиров
- Контролировать посещение внешних обучений сотрудниками магазина
- Контролировать своевременное выставление товара на витрины магазина
- Проверять чистоту проверочного комплекса, витрин, кассовой кабины, товара, складских
помещений, правильность складирования пустой тары
- Контролировать составление актов на бракованный товар с указанием в нем комплектности
и наличием механических повреждений
- Производить возврат техники от покупателя, составлять акт на возврат денег покупателю
из кассы и контролировать проведение данной операции
- Вести учет оплаты и отпуска товара по безналичному расчету, выписывать счета
на оплату товара
- Выполнять все обязанности кассира в его отсутствие
- Осуществлять прием, перемещение, хранение, учет и выдачу со склада товарно-материальных
ценностей на основании товарно-сопроводительных документов и письменных директив
руководства
- Обеспечивать прием, сохранность, проверку на комплектность, проверку внешнего
вида, упаковку и отпуск товарно-материальных ценностей со склада
- Организовать их хранение и размещение, с учетом наиболее рационального использования
средств механизации и складских площадей, облегчения и ускорения поиска и комплектации
товара
- Обеспечивать сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, с соблюдением
правил их хранения, техники безопасности и норм противопожарной безопасности.
Пресекать попытки порчи и кражи вверенных товарно-материальных ценностей
- Принимать товарно-материальные ценности, поступающие в магазин. Проверять соответствие
количества и маркировки товара с накладными и прочим приходным документам
- Знать и контролировать выполнение подчиненными своих должностных обязанностей.
Не допускать некачественного, невежливого, некорректного обслуживания покупателей,
возникновения конфликтных ситуаций. При обнаружении нарушений порядка обслуживания
налагать взыскание на подчиненных, руководствуясь регламентирующими документами
Компании
- Знать и контролировать соблюдение подчиненными корпоративных правил обслуживания
клиентов.
- Осуществлять личные продажи товара.
- Осуществлять продажи по каталогу.
- Решать возникающие недоразумения и конфликтные ситуации с покупателями, решение
которых относится к сфере его профессиональной компетенции.
- Осуществлять взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами,
представителями местной администрации
Сентябрь 2009 — Август 2010
1 год
ЗАО «Носимо» Коммерческий представитель -консультация клиентов по ассортименту и техническим характеристикам товара;
-настройка, демонстрация товара;
-контроль и оформление внешнего вида салона;
-выкладка товара.
-работа с проблемными клиентами
Май 2006 — Август 2009
3 года 4 месяца
ЗАО "Связной Кзн" менеджер по продажам Обязанности:
- консультация клиентов по ассортименту и техническим характеристикам товара;
- настройка, демонстрация товара;
- контроль и оформление внешнего вида торговых площадей;
- выкладка товара;
- работа с проблемными клиентами, с претензиями от них и заключениями бюро экспертиз
по некачественным товарам;
- составление статистических отчетов.
Достижения:
- Диплом за профессионализм
- Две серебренные звезды за призовые места в чемпионате "Формула Связной"
по перевыполнению планов по продажам (2008-2009 гг.)
Образование
Высшее
2010
Филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, Самара Социально-культурная деятельность/менеджер по туризму, специалист
Повышение квалификации, курсы
2006
Сертификат МТС ОАО "МТС", сертификат
2006
Сертификат Билайн ОАО "ВымпелКом", сертификат
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной Английский — могу проходить интервью Иврит — базовые знания Французский — базовые знания
Дополнительная информация
Рекомендации
ЗАО "Связной Кзн" Дмитриев Илья Петрович (Оперативный Менеджер) ООО" Белый Ветер Цифровой" Веселкин Михаил Сергеевич (Директор)
Обо мне
- Целеустремленность
- коммуникабельность
- коммуникативность
- собранность
- ответственность
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