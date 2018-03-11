Набор текста, транскрибация аудио и видео в текст, переводы с английского среднего уровня сложности.

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Хесин Михаил Сергеевич Мужчина, 33 года, родился 30 декабря 1984 +7 (960) 8107614 — предпочитаемый способ связи [email protected] Проживает: Самара Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Управляющий/директор магазина Продажи • Розничная торговля • Продукты питания • Торговые сети Занятость: полная занятость График работы: гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

55 000

руб.

Опыт работы —10 лет 10 месяцев

Июнь 2017 — настоящее время

10 месяцев

МАГНИТ, Розничная сеть Самара, www.magnit-info.ru Директор магазина Организация эффективной работы магазина: координация и контроль деятельности персонала магазина;

Организация обучения персонала;

Проведение инвентаризаций;

Контроль учета товара.

Апрель 2015 — Июнь 2017

2 года 3 месяца

МАГНИТ, Розничная сеть Самара, www.magnit-info.ru Товаровед магазина Магнит (г.Самара) • Организация и контроль приемки, выкладки товара,

• Контроль количества, качества и сроков реализации,

• Контроль наличия сопроводительных документов,

• Организация учета товара.

Октябрь 2013 — Октябрь 2014

1 год 1 месяц

ОТП Банк, ОАО (OTP bank) Самара, www.otpbank.ru/ Специалист по продажам - Исходящие звонки лояльным клиентам Банка

- Выявление потребностей существующих и потенциальных клиентов в продуктах/услугах

Банка

- Консультирование по банковским продуктам и услугам

- Продажа банковских продуктов

Ноябрь 2010 — Март 2013

2 года 5 месяцев

Белый Ветер ЦИФРОВОЙ Самара, digital.ru Директор магазина Обязанности:

- Контролировать в течение рабочего дня соответствие расстановки техники, приема

и отправки товара

- Контролировать в течение рабочего дня соблюдение подчиненными установленной

формы одежды, опрятность внешнего вида продавцов, тех. специалистов, кладовщиков

и кассиров

- Контролировать посещение внешних обучений сотрудниками магазина

- Контролировать своевременное выставление товара на витрины магазина

- Проверять чистоту проверочного комплекса, витрин, кассовой кабины, товара, складских

помещений, правильность складирования пустой тары

- Контролировать составление актов на бракованный товар с указанием в нем комплектности

и наличием механических повреждений

- Производить возврат техники от покупателя, составлять акт на возврат денег покупателю

из кассы и контролировать проведение данной операции

- Вести учет оплаты и отпуска товара по безналичному расчету, выписывать счета

на оплату товара

- Выполнять все обязанности кассира в его отсутствие

- Осуществлять прием, перемещение, хранение, учет и выдачу со склада товарно-материальных

ценностей на основании товарно-сопроводительных документов и письменных директив

руководства

- Обеспечивать прием, сохранность, проверку на комплектность, проверку внешнего

вида, упаковку и отпуск товарно-материальных ценностей со склада

- Организовать их хранение и размещение, с учетом наиболее рационального использования

средств механизации и складских площадей, облегчения и ускорения поиска и комплектации

товара

- Обеспечивать сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, с соблюдением

правил их хранения, техники безопасности и норм противопожарной безопасности.

Пресекать попытки порчи и кражи вверенных товарно-материальных ценностей

- Принимать товарно-материальные ценности, поступающие в магазин. Проверять соответствие

количества и маркировки товара с накладными и прочим приходным документам

- Знать и контролировать выполнение подчиненными своих должностных обязанностей.

Не допускать некачественного, невежливого, некорректного обслуживания покупателей,

возникновения конфликтных ситуаций. При обнаружении нарушений порядка обслуживания

налагать взыскание на подчиненных, руководствуясь регламентирующими документами

Компании

- Знать и контролировать соблюдение подчиненными корпоративных правил обслуживания

клиентов.

- Осуществлять личные продажи товара.

- Осуществлять продажи по каталогу.

- Решать возникающие недоразумения и конфликтные ситуации с покупателями, решение

которых относится к сфере его профессиональной компетенции.

- Осуществлять взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами,

представителями местной администрации

Сентябрь 2009 — Август 2010

1 год

ЗАО «Носимо» Коммерческий представитель -консультация клиентов по ассортименту и техническим характеристикам товара;

-настройка, демонстрация товара;

-контроль и оформление внешнего вида салона;

-выкладка товара.

-работа с проблемными клиентами

Май 2006 — Август 2009

3 года 4 месяца

ЗАО "Связной Кзн" менеджер по продажам Обязанности:

- консультация клиентов по ассортименту и техническим характеристикам товара;

- настройка, демонстрация товара;

- контроль и оформление внешнего вида торговых площадей;

- выкладка товара;

- работа с проблемными клиентами, с претензиями от них и заключениями бюро экспертиз

по некачественным товарам;

- составление статистических отчетов.

Достижения:

- Диплом за профессионализм

- Две серебренные звезды за призовые места в чемпионате "Формула Связной"

по перевыполнению планов по продажам (2008-2009 гг.)

Образование

Высшее

2010

Филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, Самара Социально-культурная деятельность/менеджер по туризму, специалист

Повышение квалификации, курсы

2006

Сертификат МТС ОАО "МТС", сертификат

2006

Сертификат Билайн ОАО "ВымпелКом", сертификат

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — могу проходить интервью Иврит — базовые знания Французский — базовые знания

Дополнительная информация

Рекомендации

ЗАО "Связной Кзн" Дмитриев Илья Петрович (Оперативный Менеджер) ООО" Белый Ветер Цифровой" Веселкин Михаил Сергеевич (Директор)

Обо мне

- Целеустремленность

- коммуникабельность

- коммуникативность

- собранность

- ответственность

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