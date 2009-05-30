ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА. Продюсер, предприниматель

Услуги для бизнеса: Рекламная фотография‚ постановочная фотосъемка с актерами‚ фотоиллюстрации к каталогам‚ фотосъемка интерьеров и архитектуры, рекламные видеоролики и корпоративные фильмы (мало- и среднебюджетные).

Большой опыт работы, сотни успешно выполненных проектов.

Есть собственные наработки:

- банк актеров и моделей для фото- и видеосъемок,

- банк дикторов для озвучки видеофильмов и рекламы.

Примеры выполненных нами работ смотрите на сайте: http://www.a-r-s.ru

Качественно и быстро выполняю любые задания, от разового заказа до больших и сложных работ.

КООРДИНАТЫ:

Тел: (495) 343-3242

Моб: 8-926-115-4991

E-mail: [email protected]