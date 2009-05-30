ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА. Продюсер, предприниматель
Услуги для бизнеса: Рекламная фотография‚ постановочная фотосъемка с актерами‚ фотоиллюстрации к каталогам‚ фотосъемка интерьеров и архитектуры, рекламные видеоролики и корпоративные фильмы (мало- и среднебюджетные).
Большой опыт работы, сотни успешно выполненных проектов.
Есть собственные наработки:
- банк актеров и моделей для фото- и видеосъемок,
- банк дикторов для озвучки видеофильмов и рекламы.
Примеры выполненных нами работ смотрите на сайте: http://www.a-r-s.ru
Качественно и быстро выполняю любые задания, от разового заказа до больших и сложных работ.
КООРДИНАТЫ:
Тел: (495) 343-3242
Моб: 8-926-115-4991
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Рекламная фотосъемка для ресторана элитного класса224 просмотра
- Фотосъемка интерьеров бара-рестора (барной стойки)356 просмотров
- Фотосъемка интерьеров бара-ресторана257 просмотров
- Фотосъемка интерьера ресторана-пиццерии268 просмотров
- Фотосъемка фасадов особняка при различном освещени258 просмотров
- Фотосъемка ландшафта и малых архитектурных форм282 просмотра
- Фотосъемка архитектуры - жилые здания281 просмотр
- Рекламная фотосъемка детской одежды (трикотаж)219 просмотров
- Рекламная фотосъемка одежды (детский трикотаж)207 просмотров
- Реклама женской одежды и аксессуаров267 просмотров
- Реклама женской одежды: джинсы346 просмотров
- Постановочная рекламная фотосъемка бытовых печей273 просмотра