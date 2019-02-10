Логотип и рекламное брошюра для телеграмм-канала «Киноподборка». Логотип должен был очень лаконичным. В остальном же полагаюсь на ваш безупречный вкус! Новое оформление постов будет выглядеть следующим образом: [url=https://telegra.ph/15-zahvatyvayushchih-kinotrilogij-s-samostoyatelnym-syuzhetom-01-20]https://telegra.ph/15-zahvatyvayushchih-kinotrilogij-s-samostoyatelnym-syuzhetom-01-20 [/url] [url=https://telegra.ph/Poslednyaya-lyubov-mistera-Morgana-01-17]https://telegra.ph/Poslednyaya-lyubov-mistera-Morgana-01-17 [/url] Ну и рекламная брошюра для рекламы в других каналах, которая будет ...