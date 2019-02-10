hborodai

Григорий Бородай hborodai

 
26 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Логотип и рекламное брошюра

    Логотип и рекламное брошюра для телеграмм-канала «Киноподборка».  Логотип должен был очень лаконичным. В остальном же полагаюсь на ваш безупречный вкус!  Новое оформление постов будет выглядеть следующим образом: [url=https://telegra.ph/15-zahvatyvayushchih-kinotrilogij-s-samostoyatelnym-syuzhetom-01-20]https://telegra.ph/15-zahvatyvayushchih-kinotrilogij-s-samostoyatelnym-syuzhetom-01-20 [/url] [url=https://telegra.ph/Poslednyaya-lyubov-mistera-Morgana-01-17]https://telegra.ph/Poslednyaya-lyubov-mistera-Morgana-01-17 [/url] Ну и рекламная брошюра для рекламы в других каналах, которая будет ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад