Участие в коммерческих проектах:

Разработал и внедрил дистанционную систему тестирования студентов в одном из крупных вузов (Perl, Dhtml, бд. MySql).

Принимал непосредственное участие в разработке дистанционной системы обучения (Perl, Dhtml, бд. Oracle).

Разработка проектов по осуществлению продвижения информационных сервисов: локальная доставку почты (E-mail), корпоративный форум, службу доставки сообщений (ICQ).

Создание и поддержка WEB сайтов.

Успешно разработал и внедрил:

- систему публикации и управления новостными блогами;

- ситсему интернет рассылки с использованием ASP,DHTML (база данных MSSQL 2000).

Успешное участие и внедрение в использование проекта по дистанционному обучению с использование мультимедийных технологий: Perl, Dhtml, Flash (мультипликация + звуковое оформление).

Администрирование удаленных серверов Linux (apache, mysql, postgesql, qmail, ftp, samba) более 2-х лет.

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Знания и навыки работы:

Программирование: C, Delphi, Pascal, ASM;Perl, ASP, PHP, Flash, Java-Script, HTML.

Web дизайн.

Базы данных: Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL и т.д.

OC: Linux, Windows 95/98/NT/2000/2003/XP

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Ищу удаленную работу.