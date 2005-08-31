Участие в коммерческих проектах:
Разработал и внедрил дистанционную систему тестирования студентов в одном из крупных вузов (Perl, Dhtml, бд. MySql).
Принимал непосредственное участие в разработке дистанционной системы обучения (Perl, Dhtml, бд. Oracle).
Разработка проектов по осуществлению продвижения информационных сервисов: локальная доставку почты (E-mail), корпоративный форум, службу доставки сообщений (ICQ).
Создание и поддержка WEB сайтов.
Успешно разработал и внедрил:
- систему публикации и управления новостными блогами;
- ситсему интернет рассылки с использованием ASP,DHTML (база данных MSSQL 2000).
Успешное участие и внедрение в использование проекта по дистанционному обучению с использование мультимедийных технологий: Perl, Dhtml, Flash (мультипликация + звуковое оформление).
Администрирование удаленных серверов Linux (apache, mysql, postgesql, qmail, ftp, samba) более 2-х лет.
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Знания и навыки работы:
Программирование: C, Delphi, Pascal, ASM;Perl, ASP, PHP, Flash, Java-Script, HTML.
Web дизайн.
Базы данных: Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL и т.д.
OC: Linux, Windows 95/98/NT/2000/2003/XP
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Ищу удаленную работу.