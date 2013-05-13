helgunya87

Качество и грамотность- достойные.
Подхожу к работе ответственно. Опыт работы в СМИ (редактирование раздела, наполнение, написание статей, отбор материала и темы).
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Отзывы заказчиков
$1
8 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством с Ольгой. Адекватный, исполнительный человек, почти каждый день в Сети. Были сорваны сроки, но по уважительной личной причине копирайтера.
Ответный отзыв
Понятные ТЗ, своевременная оплата выполненной работы, приятно работать.