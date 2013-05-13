helgunya87

Ольга helgunya87

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качество и грамотность- достойные.

Подхожу к работе ответственно. Опыт работы в СМИ (редактирование раздела, наполнение, написание статей, отбор материала и темы). 

Е-мейл для связи [email protected]

Отзывы заказчиков

tonyv
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
$1
8 баллов
12 лет назад
Глубокий рерайтинг готовых текстов
Доволен сотрудничеством с Ольгой. Адекватный, исполнительный человек, почти каждый день в Сети. Были сорваны сроки, но по уважительной личной причине копирайтера.
Понятные ТЗ, своевременная оплата выполненной работы, приятно работать.
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