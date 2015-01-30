жонглер слов

Сегодня, я работаю в сфере, далекой от журналистики и PR - моя специализация это закупочная деятельность (223-фз). Но т.к. по натуре я совершеннейший гуманитарий, и по первому образованию журналист, то долго заниматься одной только рутинной работой не смогла. Пишу контент на заказ, могу сделать качественный рерайт, но больше, конечно, люблю писать оригинальные тексты. С удовольствием буду сотрудничать с Вами как разово, так и постоянно. Ввиду того, что имею постоянный и стабильный доход - большой оплаты за свои письменные труды не прошу.