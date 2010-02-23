heneversleeps

Неподражаемый

Ключевые навыки и достижения:

- Перевод текстов различной тематики: экономика и финансы, каталоги, рекламная деятельность, компьютеры и оргтехника, ПО, интернет, телекоммуникации, компьютерные сети, IT, медицина, спорт, промышленное оборудование, транспорт, религия (анг/русск.-русск/анг.);

- Редактирование переводов;

- Ведение переписки с зарубежными партнерами на английском языке;

- Художественные переводы.

Дополнительная информация:

- Свободное владение английским языком;

- Владение техникой устного и письменного перевода;

- Знание различных методик преподавания английского языка;

- Уверенный пользователь ПК.

- Владение различными техниками НЛП;

- Успешная творческая самореализация;

- Последовательное успешное достижение поставленных целей;

- Результативная деятельность на всех местах работы.