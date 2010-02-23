heneversleeps

Юрий Пуговкин heneversleepsheneversleeps
Ключевые навыки и достижения:
- Перевод текстов различной тематики: экономика и финансы, каталоги, рекламная деятельность, компьютеры и оргтехника, ПО, интернет, телекоммуникации, компьютерные сети, IT, медицина, спорт, промышленное оборудование, транспорт, религия (анг/русск.-русск/анг.);
- Редактирование переводов;
- Ведение переписки с зарубежными партнерами на английском языке;
- Художественные переводы.
Дополнительная информация:
- Свободное владение английским языком;
- Владение техникой устного и письменного перевода;
- Знание различных методик преподавания английского языка;
- Уверенный пользователь ПК.
- Владение различными техниками НЛП;
- Успешная творческая самореализация;
- Последовательное успешное достижение поставленных целей;
- Результативная деятельность на всех местах работы.