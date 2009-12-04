Студент. Втророй курс - СПбУиП.

Специальность - информационные технологии - инженер программист.

Опыт работы: 2.5 года.

Студия Molinos.Ru:

с ноября 2004 года.

Студия Hi-grace.Ru:

с августа 2003 года по ноябрь 2005

Выполнено в общей сложности около 45 проектов.

Кроме основных обязанностей по верстке HTML

занимался и программированием проектов PHP + Mysql.

в том числе например интернет магазин, каталоги итп.

Основными достижениями считаю - создание

Сайта сети магазинов Техношок.

Сайта сети магазинов Рив Гош.

Сайт журнала "Наши Деньги"

Сайт Football.baltika.ru

Знание HTML + CSS. Оптимизации верстки под все броузеры (основными считаю Mozilla Opera IE). Знание PHP способен написать не сложный движок для "статического" сайта. Знание Adobe Photoshop.