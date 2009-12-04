Студент. Втророй курс - СПбУиП.
Специальность - информационные технологии - инженер программист.
Опыт работы: 2.5 года.
Студия Molinos.Ru:
с ноября 2004 года.
Студия Hi-grace.Ru:
с августа 2003 года по ноябрь 2005
Выполнено в общей сложности около 45 проектов.
Кроме основных обязанностей по верстке HTML
занимался и программированием проектов PHP + Mysql.
в том числе например интернет магазин, каталоги итп.
Основными достижениями считаю - создание
Сайта сети магазинов Техношок.
Сайта сети магазинов Рив Гош.
Сайт журнала "Наши Деньги"
Сайт Football.baltika.ru
Знание HTML + CSS. Оптимизации верстки под все броузеры (основными считаю Mozilla Opera IE). Знание PHP способен написать не сложный движок для "статического" сайта. Знание Adobe Photoshop.