Трошки про мене

Всім привіт! Я дизайнер-початківець, який з жагою виконує чітко поставлені йому завдання. З радістю берусь за проєкти та виконую все в задані проміжки часу. Також маю досвід написання домашніх та курсових робіт; швидкого оформлення проєктів, приємних для ока, на різноманітні теми. Вільно володію українською, російською та англійською мовами та отримала сертифікований B2 з німецької. Легко йду на контакт та завжди готова домовитись :]

Hi everyone! I am a beginner designer who happily fulfills the tasks clearly assigned to him. I gladly take on projects and complete everything right on time, according to deadline. I also have experience in writing homework and term papers; quick design of projects, pleasing to the eye, on various topics. I am fluent in Ukrainian, Russian and English and received a certified B2 in German. I easily get in touch and am always ready to negotiate :]