holomeysys

Богдан holomeysys

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Иллюстратор ( 2D дизайн персонажей и объектов в мультяшном стиле ). Графический дизайнер ( Логотипы )

Для связи:

Инстаграм https://instagram.com/bog_holomey?utm_medium=copy_link

Телеграм @bog_holomey

Почта [email protected]

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