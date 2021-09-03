Иллюстратор ( 2D дизайн персонажей и объектов в мультяшном стиле ). Графический дизайнер ( Логотипы )
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Почта [email protected]
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Портфолио
- Набор логотипов35 просмотров
- Любовь и карандаши29 просмотров
- Композиция42 просмотра
- IQOS lil41 просмотр
- Beer boy32 просмотра
- Boy33 просмотра
- Фехтовальщик36 просмотров
- Disney + dbx34 просмотра
- Worms36 просмотров
- Fallout 7645 просмотров
- Telefon38 просмотров