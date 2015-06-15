Принцип разумной достаточности.

Географически нахожусь в России(г.Астрахань)

Почему я в сервисе 8 лет и нет ни одного отзыва?

Хороший вопрос.

Все просто, я не пользовался сервисом.

Не было необходимости, в Луганске и области, до войны, было достаточно работы. Клиентов я, практически, не искал.

Но случилось то, что случилось…

Не умею:

Применять на практике методику Джоеля-Кентиггена;

Проверять что-либо на обратную компатибабельность;

Инбабyлиpовать комплексный моpфоз;

Cпорадически синхронизировать потребительский рынок;

Масштабировать конвергентный контент;

Усиливать межличностный поведенческий таргетинг, полагаясь на инсайдерскую информацию;

Умничать

Втирать очки.

Делать сайты.

Цена создания сайта от $500. Срок исполнения от 15 дней. Что за эти деньги вы получите?