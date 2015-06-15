Принцип разумной достаточности.
Географически нахожусь в России(г.Астрахань)
Почему я в сервисе 8 лет и нет ни одного отзыва?
Хороший вопрос.
Все просто, я не пользовался сервисом.
Не было необходимости, в Луганске и области, до войны, было достаточно работы. Клиентов я, практически, не искал.
Но случилось то, что случилось…
Не умею:
- Применять на практике методику Джоеля-Кентиггена;
- Проверять что-либо на обратную компатибабельность;
- Инбабyлиpовать комплексный моpфоз;
- Cпорадически синхронизировать потребительский рынок;
- Масштабировать конвергентный контент;
- Усиливать межличностный поведенческий таргетинг, полагаясь на инсайдерскую информацию;
- Умничать
- Втирать очки.
- Делать сайты.
Цена создания сайта от $500. Срок исполнения от 15 дней. Что за эти деньги вы получите?
- Консультацию по всему процессу создания сайта. Я предоставлю исчерпывающую информацию для принятия взвешенного решения;
- дизайн сайта;
- сайт, сделанный на основе системы управления информацией(1С Битрикс).
- как следствие, возможность в дальнейшем самостоятельно работать над сайтом, не привлекая к этому дорогостоящих специалистов.
- первоначальное заполнение сайта информацией(по договоренности);
- публикацию сайта в Интернет;
- оптимизацию сайта под поисковые системы;
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