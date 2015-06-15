hotbird

Виталий Лебедев hotbird

 
56 летУкраина/Луганск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Принцип разумной достаточности.

Географически нахожусь в России(г.Астрахань)

Почему я в сервисе 8 лет и нет ни одного отзыва?

Хороший вопрос.

Все просто, я не пользовался сервисом.

Не было необходимости, в Луганске и области,  до войны, было достаточно работы. Клиентов я, практически, не искал.

Но случилось то, что случилось… 

Не умею:

  • Применять на практике методику Джоеля-Кентиггена;
  • Проверять что-либо на обратную компатибабельность;
  • Инбабyлиpовать комплексный моpфоз;
  • Cпорадически синхронизировать потребительский рынок;
  • Масштабировать конвергентный контент;
  • Усиливать межличностный поведенческий таргетинг, полагаясь на инсайдерскую информацию;
  • Умничать
  • Втирать очки.
Умею:

  • Делать сайты.
Цены и сроки.

Цена создания сайта от $500. Срок исполнения от 15 дней. Что за эти деньги вы получите?

  • Консультацию по всему процессу создания сайта. Я предоставлю исчерпывающую информацию для принятия взвешенного решения;
  • дизайн сайта;
  • сайт, сделанный на основе системы управления информацией(1С Битрикс).
  • как следствие, возможность в дальнейшем самостоятельно работать над сайтом, не привлекая к этому дорогостоящих специалистов.
  • первоначальное заполнение сайта информацией(по договоренности);
  • публикацию сайта в Интернет;
  • оптимизацию сайта под поисковые системы;
Дизайн сайта
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