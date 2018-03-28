Генератор идей, Слоганов\ Нейминг
Здравствуйте
Меня зовут Владимир, мне 26 лет. Я являюсь инженером по качеству, инженером дефектоскопистом, а так же музыкант, спортсмен, актер, певец. Пишу сценарии, стихи, песни, шутки для КВН.
Решил заняться, попробовать себя в новой сфере деятельности, так как у меня много различных идей, а девать не куда.
Хорошо владею методом мозгового штурма.
Буду стараться помочь Вам.
О цене будем договариваться. Беру не дорого, так как я на начальном этапе, буду рассматривать ваши предложения о цене.
Спасибо что прочли это)
"Свои сказки, в идеи воплощай"
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