Студия "iPonti" - Создание сайтов

iPonti - культивирует новый подход к построению интернет-проектов. Основная задача – внедрение новых эффективных технологий и обеспечение качества дизайна. Студия живет активной жизнью, развивающая самые передовые технологии.

Создание сайтов (дизайн, вёрстка, натяжка на CMS) - от 5 000 руб.

Создание дизайна - от 1 000 руб.

Создание логотипа - от 500 руб.

Создание бренда (нейминг, логотип, полиграфия) - от 6 000 руб.

Написание статей - от 20 руб. 1000 символов без пробелов

Массу других услуг предоставляет наша студия, за подробностями обращайтесь:

eMail: [email protected]

Skype: i_ponti

ICQ: 423961150

Тел.: +7(473)2539178 (с 17 до 22:00 по МСК)

Портфолио - http://freelance.ru/users/Diego53/