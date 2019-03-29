Системный администратор. Навыки:
Сервера: Windows / *nix / BSD
Рабочие станции: Win / *nix / MacOS
Виртуализация: ESX(i), Hyper-V, Proxmox
Базы данных: PostgreSQL, MySQL, MS SQL
Стэки технологий: Nginx. Apache, PHP, Perl, Python, Zabbix, OpenVPN, Active Directory, GPO, LDAP, Exim4, Postfix
Сетевые технологии: DHCP, DNS, GRE, VLAN, Anti-DDoS, Anti-flood
Использую в работе: ITIL, ITSM, система заявок
Также есть опыт с VipNet (сертификат), Dallas Lock, IBM Lotus Notes, IBM Domino, обслуживание ЗТКИ ( защищённая транспортная кабельная инфраструктура )
HH резюме: https://voronezh.hh.ru/resume/839b31beff03053e120039ed1f687430484d49
Группа в ВК: https://vk.com/vrnsysadm
Услуги IT-аутсорсинга юридическим лицам.
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Работа на качество, оплата за результат!