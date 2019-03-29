iacsvrn

Александр iacsvrn

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Абонентское обслуживание компьютеров || ИТ аутсорсинг || Mikrotik || Безопасность

Системный администратор. Навыки:

Сервера: Windows / *nix / BSD

Рабочие станции: Win / *nix / MacOS

Виртуализация: ESX(i), Hyper-V, Proxmox

Базы данных: PostgreSQL, MySQL, MS SQL

Стэки технологий: Nginx. Apache, PHP, Perl, Python, Zabbix, OpenVPN, Active Directory, GPO, LDAP, Exim4, Postfix

Сетевые технологии: DHCP, DNS, GRE, VLAN, Anti-DDoS, Anti-flood

Использую в работе: ITIL, ITSM, система заявок

Также есть опыт с VipNet (сертификат), Dallas Lock, IBM Lotus Notes, IBM Domino, обслуживание ЗТКИ ( защищённая транспортная кабельная инфраструктура )

HH резюме: https://voronezh.hh.ru/resume/839b31beff03053e120039ed1f687430484d49

Группа в ВК: https://vk.com/vrnsysadm

Услуги IT-аутсорсинга юридическим лицам.

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Работа на качество, оплата за результат!