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Строгий, «чистый», интуитивно понятный дизайн. Проектировка, акцент на функциональность и легкость восприятия интерфейса. Внимание к деталям.

Индивидуальный предприниматель.

Занимаюсь проектированием и разработкой интуитивно понятных, удобных в использовании, лаконичных, максимально аккуратных интерфейсов.

«Чистота» исполнения, внимание к деталям. Не допускаю погрешностей в размерностях или позиционировании элементов. Крайне педантичен в работе. Много времени уделяю проектировке интерфейса до начала работы. Продумываю оптимальное расположение элементов управления, удобство визуального восприятия.

Я не художник. Не рисую иллюстрации и художественные композиц