iamdm

Дмитрий iamdm

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Мой основной аккаунт на http://insert.fl.ru

Строгий, «чистый», интуитивно понятный дизайн. Проектировка, акцент на функциональность и легкость восприятия интерфейса. Внимание к деталям. 

Индивидуальный предприниматель.

Занимаюсь проектированием и разработкой интуитивно понятных, удобных в использовании, лаконичных, максимально аккуратных интерфейсов. 

«Чистота» исполнения, внимание к деталям. Не допускаю погрешностей в размерностях или позиционировании элементов. Крайне педантичен в работе. Много времени уделяю проектировке интерфейса до начала работы. Продумываю оптимальное расположение элементов управления, удобство визуального восприятия. 

Я не художник. Не рисую иллюстрации и художественные композиц