Если что – пишите на мыло. ICQ только для оперативности включается.

С места в карьер:

Перевод (технический, художественный):

Качественный перевод с английского на русский и обратно, не по методике мастера Йоды.

Скорость: 8-10 страниц текста, средней сложности, в день.

Стоимость: 5$ за страницу на русский, 6$ на английский.

Web:

HTML/xHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, XSLT, SimpleXML, MySQL - уровень продвинуто-начальный :)

Для перехода в разряд продвинутых не хватает "боевого" опыта.

Вёрстка:

табличная, блочная, совмещённая, валидная и до какого-то предела - кроссбраузерная.

Опыт создания небольших сайтов, но "от и до" собственноручно. В принципе могу и из чужого. :) Вёрстка осуществляется в Notepad++

CMS: Имею представление о Jooml`е и Drupal`е. :)

GIF-анимация.

Уверенное владение Photoshop`ом.

Возможна работа на поприще копирайтинга:

игровые, компьютерные, или какие-то интересные мне темы. А также слоганы и нейминг.

Мои достоинства и недостатки:

- Медлителен (возможно даже очень).

+/- Когда дело касается оригинальности (текста; в какой-то мере программирования) - не занимаюсь плагиатом.

+ Стараюсь работать качественно, на результат...

+ ... и до конца.

Как видите всё очень специфично. Поэтому если появятся какие-то сомнения в применении моих навыков - согласен выполнить проверочное задание. Разумеется определенных размеров. Результат покажет на что я способен, а на что нет.

P.S. С заказчика чёткое ТЗ.

P.P.S. Дизайн не предлагаю, ввиду того, что хороший дизайн - удобный - мало кому интересен. Так что футеров-с-кортингой-в-пол-экрана, эффэктных менюшечек, двух-строчек-посреди-пустоты и т.п. - не будет. Если вам такой нужен - обращайтесь.