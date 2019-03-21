Иброхим Асатиллаев ibo_asatillaevibo_asatillaev
33 годаУзбекистан/Ташкент
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM на 100
✔ Опыт работы в сфере Маркетинга, SMM, SEO – 3 года;
✔ Знание инструментов SMM на высоком уровне;
✔ Умение четко разрабатывать системы лояльности клиентов, интеграции SMM-активности в общую маркетинговую стратегию;
✔ Умение генерировать идеи для контент-планов;
✔ Умение отлично разбираться в среде различных соц.сетей, а так же в их функциональных
возможностях, маркетинге, психологии, копирайтинге, seo;
Я ГАРАНТИРУЮ: Высокий результат, индивидуальный подход, креативность, достичь поставленной цели на высшем уровне!
E-mail: [email protected]
WhatsApp/Viber/Telegram: +998935931710
Портфолио
- Canella Coffee & Patisserie (instagram)173 просмотра
- Canella Coffee & Patisserie (facebook)178 просмотров
- Дисконтный сервис BRbox (facebook)161 просмотр
- Дисконтный сервис BRbox (instagram)153 просмотра
- Кофейня "Pie Republic" (Instagram)115 просмотров
- Интернет магазин "Bmbox.com" (Instagram)117 просмотров
- Интернет магазин "Bmbox.com" (Facebook)117 просмотров