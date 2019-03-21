SMM на 100

✔ Опыт работы в сфере Маркетинга, SMM, SEO – 3 года;

✔ Знание инструментов SMM на высоком уровне;

✔ Умение четко разрабатывать системы лояльности клиентов, интеграции SMM-активности в общую маркетинговую стратегию;

✔ Умение генерировать идеи для контент-планов;

✔ Умение отлично разбираться в среде различных соц.сетей, а так же в их функциональных

возможностях, маркетинге, психологии, копирайтинге, seo;

Я ГАРАНТИРУЮ: Высокий результат, индивидуальный подход, креативность, достичь поставленной цели на высшем уровне!

E-mail: [email protected]

WhatsApp/Viber/Telegram: +998935931710

https://www.facebook.com/ibrokhim.asatillaev