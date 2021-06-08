Осуществляю разработку систем электропривода и автоматизации систем управления технологическими процессами.
Есть также опыт проектирования систем электродвижения кораблей, робототехнических изделий, силовых преобразователей.
Перечень работ:
- проверочные расчёты двигателей по моменту и нагреву (в т. ч. построение циклограмм работы, расчёты приведённых статических и динамических моментов на валу двигателя);
- электрические схемы, подбор комплектации, чертежи общего вида шкафов и пультов управления;
- разработка текстовых документов (ТЗ, пояснительные записки, РЭ, ВП и т. д.);
- оформление полного комплекта конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД;
- программирование ПЛК и ЧМИ фирм Omron, Siemens, Fastwell, Weinteck и др.;
- настройка преобразователей частоты и др. оборудования на пуско-наладочных работах.
Есть опыт программирования микроконтроллеров AVR, web-дизайна (HTML/CSS/Javascript/php/MySQL), Labview, Matlab.
Опыт работы по специальности 20 лет.
Преподавательский стаж 4 года:
- читал курсы лекций "Теория электропривода" и "Системы управления электроприводов" студентам электротехнического университета;
- читал лекции и проводил практические занятия по программированию ПЛК Omron на курсах повышения квалификации для инженеров;
- читал курс лекций "Электротехника" рабочим железной дороги.