Инженер-электромеханик, программист ПЛК

Осуществляю разработку систем электропривода и автоматизации систем управления технологическими процессами.

Есть также опыт проектирования систем электродвижения кораблей, робототехнических изделий, силовых преобразователей.

Перечень работ:

- проверочные расчёты двигателей по моменту и нагреву (в т. ч. построение циклограмм работы, расчёты приведённых статических и динамических моментов на валу двигателя);

- электрические схемы, подбор комплектации, чертежи общего вида шкафов и пультов управления;

- разработка текстовых документов (ТЗ, пояснительные записки, РЭ, ВП и т. д.);

- оформление полного комплекта конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД;

- программирование ПЛК и ЧМИ фирм Omron, Siemens, Fastwell, Weinteck и др.;

- настройка преобразователей частоты и др. оборудования на пуско-наладочных работах.

Есть опыт программирования микроконтроллеров AVR, web-дизайна (HTML/CSS/Javascript/php/MySQL), Labview, Matlab.

Опыт работы по специальности 20 лет.

Преподавательский стаж 4 года:

- читал курсы лекций "Теория электропривода" и "Системы управления электроприводов" студентам электротехнического университета;

- читал лекции и проводил практические занятия по программированию ПЛК Omron на курсах повышения квалификации для инженеров;

- читал курс лекций "Электротехника" рабочим железной дороги.