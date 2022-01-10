Адвокат Игольникова В.А. (юридические услуги)

ИГОЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ · Высшее профессиональное образование в ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

с присвоением квалификации «Юрист» по направлению «Юриспруденция». · Обучение в аспирантуре ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» по специальности «Теория и история права и

государства, история учений о праве и государстве», подготовка диссертации по

теме «Правовые основы российского государства как социального государства»,

опубликование статей во всероссийских научных изданиях "Бизнес в

законе", "Социология власти","Чёрные дыры в российском

законодательстве", "История государства и права",

"Социальное и пенсионное право", "Государственная власть и

местное самоуправление" и др. · ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Повышение квалификации: · «Административная реформа и проблемы государственного управления» в ГОУ ВПО «Государственный университет –

Высшая школа экономики» (г. Москва); · «Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» в НОУ

«Академия безопасности и специальных программ» (г. Москва); · «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул). · "Работа адвоката в суде с участием присяжных заседателей" в Центре правовых исследований, адвокатуры

и дополнительного профессионального образования Федеральной палаты адвокатов РФ

(г. Ставрополь). · "Мастерство оратора" в ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова" (г. Абакан). ОПЫТ РАБОТЫ Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по

Республике Хакасия, следователь следственного отдела: · расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным

кодексом Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс», старший юрисконсульт: · правовая экспертиза договоров, соглашений, иной документации; · разработка учредительных документов юридического лица, внесение изменений в учредительные документы; · подготовка документов для получения лицензий, разрешений и других документов, необходимых для

осуществления деятельности; · составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; · представление интересов доверителя в гражданском, арбитражном производстве и производстве по делам об

административных правонарушениях, в апелляционном производстве, а также при

исполнении решения суда; · представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. Министерство экономики Республики Хакасия, советник: · подготовка документов на подписание министрам, Главе Республики Хакасия, а также нормативных

правовых актов (законов Республики Хакасия, постановлений Правительства

Республики Хакасия, приказов в сфере социально-экономического развития

Республики Хакасия); · правовое сопровождение при осуществлении государственной политики в области развития малого и

среднего предпринимательства, предприятий реального сектора экономики, а также

инвестиционной деятельности; · осуществление государственных закупок в соответствии с законом о контрактной системе; · организация работы по предоставлению государственных услуг; · представление интересов при проверках, проводимых контрольно-надзорными органами, а также в судах. ​ Стаж работы по юридической специальности - с 2007 года. КОНТАКТЫ: Адрес местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина,