iglva

Валентина iglva

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Адвокат Игольникова В.А. (юридические услуги)

ИГОЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА     ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ·  Высшее профессиональное образование в ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

с присвоением квалификации «Юрист» по направлению «Юриспруденция». ·  Обучение в аспирантуре ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» по специальности «Теория и история права и

государства, история учений о праве и государстве», подготовка диссертации по

теме «Правовые основы российского государства как социального государства»,

опубликование статей во всероссийских научных изданиях "Бизнес в

законе", "Социология власти","Чёрные дыры в российском

законодательстве", "История государства и права",

"Социальное и пенсионное право", "Государственная власть  и

местное самоуправление" и др. ·    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Повышение квалификации: ·  «Административная реформа и проблемы государственного управления» в ГОУ ВПО «Государственный университет –

Высшая школа экономики» (г. Москва); ·  «Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» в НОУ

«Академия безопасности и специальных программ» (г. Москва); ·  «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»

в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул). ·  "Работа адвоката в суде с участием присяжных заседателей" в Центре правовых исследований, адвокатуры

и дополнительного профессионального образования Федеральной палаты адвокатов РФ

(г. Ставрополь). ·  "Мастерство оратора" в ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова" (г. Абакан).   ОПЫТ РАБОТЫ Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации  по

Республике Хакасия, следователь следственного  отдела: ·  расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным

кодексом  Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс», старший юрисконсульт: ·  правовая экспертиза договоров, соглашений, иной документации; ·  разработка  учредительных документов юридического лица, внесение изменений в учредительные документы; ·  подготовка документов для получения лицензий, разрешений и других документов, необходимых для

осуществления деятельности; ·  составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; ·  представление интересов доверителя в гражданском, арбитражном производстве и производстве по делам об

административных правонарушениях, в апелляционном производстве, а также при

исполнении решения суда; ·  представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного

самоуправления,  общественных объединениях и иных организациях. Министерство экономики Республики Хакасия, советник: ·  подготовка документов на подписание министрам, Главе  Республики Хакасия, а также нормативных

правовых актов (законов Республики Хакасия, постановлений Правительства

Республики Хакасия, приказов в сфере социально-экономического развития

Республики Хакасия); ·  правовое сопровождение при осуществлении государственной политики в области развития малого  и

среднего предпринимательства, предприятий реального сектора экономики, а также

инвестиционной деятельности; ·  осуществление государственных закупок в соответствии с законом о контрактной системе; ·  организация работы по предоставлению государственных услуг; ·  представление интересов при проверках, проводимых контрольно-надзорными органами, а также в судах. ​ Стаж работы по юридической специальности -  с 2007 года.     КОНТАКТЫ: Адрес местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан,                                  ул. Щетинкина,

д. 32   Телефон: 8-913-44-555-22   Адрес электронной почты: [email protected]   Сайт: www.iva19.com   Адрес в социальных сетях:   - «Инстаграмм»: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=51fs6kufe3z8&utm_content=7niyqo2   - «Вконтакте» https://vk.com/id320048525    ​ График работы: Понедельник - пятница: с 08.00 до 19.00 ​    

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