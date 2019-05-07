ignat

Карл Маркс ignat

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художник,классическая,flash-анимация(покадровая,перекладка)

-Художник-мультипликатор. 10 лет опыта. классическая анимация, пластилин, Flash-анимация(покадровая,перекладка), полный цикл поизводства мультфильма: разработка стиля, персонажи, раксадровки, лей-ауты, анимация, монтаж, копмоз. владею Flash, PS, AE, 3D Max.

-Мультимедиа презентации. Анимация элементов дизайна для сайтов. Создание динамичных заставок-логотипов.

icq 230-009-439

[email protected]

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