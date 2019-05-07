Художник,классическая,flash-анимация(покадровая,перекладка)
-Художник-мультипликатор. 10 лет опыта. классическая анимация, пластилин, Flash-анимация(покадровая,перекладка), полный цикл поизводства мультфильма: разработка стиля, персонажи, раксадровки, лей-ауты, анимация, монтаж, копмоз. владею Flash, PS, AE, 3D Max.
-Мультимедиа презентации. Анимация элементов дизайна для сайтов. Создание динамичных заставок-логотипов.
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