Художник, наверно, а кто же еще.
Занимался станковой живописью, сейчас цифровая. Почта [email protected] . [email protected]. Digital painting, I'm looking for a permanent customer, write in messages.
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Портфолио
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