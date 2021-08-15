igo4987

Игорь Комаров igo4987

 
59 летРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Художник, наверно, а кто же еще.

Занимался станковой живописью, сейчас цифровая. Почта [email protected] . [email protected]. Digital painting, I'm looking for a permanent customer, write in messages.

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