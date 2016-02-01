Закрытие пиратских раздач. Защита Ваших инфопродуктов

Ваш продукт возможно был подвержен “складчине” . Наши специалисты помогут Вам решить эту проблему http://vk.cc/4Hbcm7 Основныеуслуги: Поиск иблокирование пиратских ссылок на файлообменниках Поиск иблокирование раздач на торрент-трекерах Поиск и удалениевидео с видеосервисов Поиск иудаление раздач из социальных сетей Блокирование"складчин" (запись в складчину и блокирование выданных организатором

ссылок на скачивание) Удаление"проблемных" ссылок на пиратские сайты из поисковой выдачи

Google Отправкапретензий хостерам Обзвонхостеров для контроля получения претензий и реагирования на них Здесь до 10раздач закрывается бесплатно, попробуйте.

Пишите и мы поможем: [email protected]