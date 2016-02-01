igor1836

Игорь igor1836

 
64 годаРоссия/Набережные Челны
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Закрытие пиратских раздач. Защита Ваших инфопродуктов

Ваш продукт возможно был подвержен “складчине” .  Наши специалисты помогут Вам решить эту проблему http://vk.cc/4Hbcm7 Основныеуслуги: Поиск иблокирование пиратских ссылок на файлообменниках                                              Поиск иблокирование раздач на торрент-трекерах                                            Поиск и удалениевидео с видеосервисов                                     Поиск иудаление раздач из социальных сетей                                        Блокирование"складчин" (запись в складчину и блокирование выданных организатором

ссылок на скачивание)                                         Удаление"проблемных" ссылок на пиратские сайты из поисковой выдачи

Google         Отправкапретензий хостерам                                    Обзвонхостеров для контроля получения претензий и реагирования на них            Здесь до 10раздач закрывается бесплатно, попробуйте.  

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