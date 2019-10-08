igor_chebotariov

Зравствуйте!
Мне 23 года и последних 6 лет я познаю профессию дизайнера. Последние 5 - выполняю заказы для клиентов.
И 4 года работаю по найму фул-тайм. Все свои навыки я обретал в процессе работы или занимаясь самообразованием.
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НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
- допечатная подготовка,
- дизайн полиграфии,
- дизайн логотипов и фирменный стиль,
- web-дизайн,
- UX/UI,
- основы 3D графики,
- HTML, CSS, Javascript
- монтаж видео и обработка звука.
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ВЛАДЕЮ ПРОГРАММАМИ:
- Photoshop
- Illustrator
- Adobe XD
- Premier Pro
- Figma
- Cinema 4D
- After Effects
- FL studio
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- Вы скидываете подробное задание.
- Обсуждаем вопросы по заданию, сроках выполнения и цены.
- Работаю либо по безопасному платежу, либо по предоплате.
- В указанный срок высылаю превью работы.
- Вношу корректировки и правки.
- После утверждения работы идет вторая часть суммы.
- Высылаю вам исходники работы.
- Пишем друг-другу отзывы:)