igor_chebotariov

Игорь igor_chebotariov

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн логотипа, сайта, мобильных приложений, UX&UI! Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Зравствуйте!

Мне 23 года и последних 6 лет я познаю профессию дизайнера. Последние 5 - выполняю заказы для клиентов. 

И 4 года работаю по найму фул-тайм. Все свои навыки я обретал в процессе работы или занимаясь самообразованием. 

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НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

- допечатная подготовка,

- дизайн полиграфии,

- дизайн логотипов и фирменный стиль,

- web-дизайн,

- UX/UI,

- основы 3D графики,

- HTML, CSS, Javascript

- монтаж видео и обработка звука.

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ВЛАДЕЮ ПРОГРАММАМИ:

- Photoshop

- Illustrator

- Adobe XD

- Premier Pro

- Figma

- Cinema 4D

- After Effects

- FL studio

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Вы скидываете подробное задание.
  • Обсуждаем вопросы по заданию, сроках выполнения и цены.
  • Работаю либо по безопасному платежу, либо по предоплате.
  • В указанный срок высылаю превью работы.
  • Вношу корректировки и правки.
  • После утверждения работы идет вторая часть суммы.
  • Высылаю вам исходники работы.
  • Пишем друг-другу отзывы:)