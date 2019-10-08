igor_chebotariov

Дизайн логотипа, сайта, мобильных приложений, UX&UI! Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Зравствуйте!

Мне 23 года и последних 6 лет я познаю профессию дизайнера. Последние 5 - выполняю заказы для клиентов.

И 4 года работаю по найму фул-тайм. Все свои навыки я обретал в процессе работы или занимаясь самообразованием.

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НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

- допечатная подготовка,

- дизайн полиграфии,

- дизайн логотипов и фирменный стиль,

- web-дизайн,

- UX/UI,

- основы 3D графики,

- HTML, CSS, Javascript

- монтаж видео и обработка звука.

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ВЛАДЕЮ ПРОГРАММАМИ:

- Photoshop

- Illustrator

- Adobe XD

- Premier Pro

- Figma

- Cinema 4D

- After Effects

- FL studio

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: