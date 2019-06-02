igorlomakin8413

Игорь Ломакин igorlomakin8413

 
39 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
https://www.instagram.com/igorlomakin8413/

“I didn’t do anything in life, apart from looking at what the world was showing me in order to capture it with my brush.”

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