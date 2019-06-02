Игорь Ломакин igorlomakin8413igorlomakin8413
39 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
https://www.instagram.com/igorlomakin8413/
“I didn’t do anything in life, apart from looking at what the world was showing me in order to capture it with my brush.”
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- The Space Ajanio122 просмотра
- Цветочный бриз112 просмотров
- Little prince118 просмотров
- SpiderWomen111 просмотров
- Глаз слона115 просмотров
- Феодосия. Восход161 просмотр
- Кот Ван Гок101 просмотр
- Звуки тишины100 просмотров
- Лаванда111 просмотров
- Свет100 просмотров
- Подарок105 просмотров
- Колючий100 просмотров