Доброго дня!
Рад предложить услуги по разработке логотипов, фирменного стиля, корпоративной айдентике, и другой полиграфической продукции.
Большой опыт работы в качестве ведущего дизайнера и арт-директора как на стороне дизайн студий и рекламных агентств, так и со стороны заказчика.
Сотрудничаю с некоторым количеством рекламных агентств, а так же являюсь арт-директором и совладельцем дизайн студии - http://greydesign.ru.
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Периодическое в участие в конкурсах и выставках.
Публикации в профильных изданиях, интернет сайтах.
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Расценки на разработку:
логотипов (в комплекте с визиткой, бланком и папкой) – от 10 000 руб.
полиграфической продукции – от 5 000 руб. (в зависимости от вида работы)
Условия работы:
предоплата – 50%
Возможно участие в оплачиваемых тендерах при 100% предоплате.
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