Доброго дня!

Рад предложить услуги по разработке логотипов, фирменного стиля, корпоративной айдентике, и другой полиграфической продукции.

Большой опыт работы в качестве ведущего дизайнера и арт-директора как на стороне дизайн студий и рекламных агентств, так и со стороны заказчика.

Сотрудничаю с некоторым количеством рекламных агентств, а так же являюсь арт-директором и совладельцем дизайн студии - http://greydesign.ru.

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Периодическое в участие в конкурсах и выставках.

Публикации в профильных изданиях, интернет сайтах.

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Расценки на разработку:

логотипов (в комплекте с визиткой, бланком и папкой) – от 10 000 руб.

полиграфической продукции – от 5 000 руб. (в зависимости от вида работы)

Условия работы:

предоплата – 50%

Возможно участие в оплачиваемых тендерах при 100% предоплате.