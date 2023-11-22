Копирайтер, рерайтер, нэймер, рефераты, курсовые, дипломные работы и презентации на PowerPoint

Всем доброго времени суток!

Рад приветствовать каждого на моей страничке. Я занимаюсь копирайтингом и подобным как указал на заголовке. Это делается не на досуге, а в любое время с полной ответственностью и внимательностью. Люблю познавать новое и обучаться. Так что, ожидаю открытых и честных людей для взаимовыгодного сотрудничества.

Перевожу тексты с английского, турецкого, казахского, кыргызского языка на русский язык.

Пишу статьи на самые разные тематики и создаю нэйминги и слоганы, логотипы.

Всем спасибо за внимание!)