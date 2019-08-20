ihhanvnoanser

Задумываюсь о урожае

Все согласятся, что сад на заднем дворе с лекарственными и пряными растениями - отличное решение.

В восьмидесятых годах двадцатого века возникла идея выращивать растения в квадратных коробках, разделенных на меньшие кварталы.

Преимуществ такого выращивания много, например, легче обеспечить травы подходящим субстратом и дренажом, и ...

Самое простое определение гласит, что сад - это место, где растения выращиваются для потребления или в эстетических целях.

Сады сопровождали человека с самых ранних времен - с тех пор, как он научился формировать окружающее пространство.

Первые сады были типичного использования, там выращивались травы и овощи, а также фруктовые деревья.

Эти сады были источником пищи, и поэтому они были защищены от животных и врагов стенами или заборами.

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