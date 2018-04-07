Ищу удаленную работу
15 лет опыта в HR, последняя занимаемая должность "директор по персоналу". По семейным обстоятельствам ищу работу удаленно. Большой опыт в написании текстов, документов, форматировании видео и аудио материалов. Быстро осваиваю любые программные продукты, интересуюсь 3Д моделированием.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
7 лет назад
Девушка очень интересно и грамотно пишет! Рекомендую=))))
Ответный отзыв
Порядочный и ответственный заказчик, даёт качественную обратную связь. Рекомендую.