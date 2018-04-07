iibsecret

Александра Дубова iibsecret

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ищу удаленную работу

15 лет опыта в HR, последняя занимаемая должность "директор по персоналу". По семейным обстоятельствам ищу работу удаленно. Большой опыт в написании текстов, документов, форматировании видео и аудио материалов. Быстро осваиваю любые программные продукты, интересуюсь 3Д моделированием.

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Отзывы заказчиков

AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$15
10 баллов
7 лет назад
10 интересных статей по 1500 збп. про города Италии
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$15
10 баллов
7 лет назад
10 интересных статей по 1500 збп. про Рим
Девушка очень интересно и грамотно пишет! Рекомендую=))))
Порядочный и ответственный заказчик, даёт качественную обратную связь. Рекомендую.
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