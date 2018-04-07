Ищу удаленную работу

15 лет опыта в HR, последняя занимаемая должность "директор по персоналу". По семейным обстоятельствам ищу работу удаленно. Большой опыт в написании текстов, документов, форматировании видео и аудио материалов. Быстро осваиваю любые программные продукты, интересуюсь 3Д моделированием.