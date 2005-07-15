Команда из 5 высоко квалифицированных специалистов.
Команда ориентирована на разработку 2-х и 3-х уровневых приложений баз данных. Мы имеем более 5 лет опыта в администрировании систем разной сложности, включая создание и настройку БД,
разработке программного обеспечения на С++/C#, Java, PL/SQL.
Мы владеем следующими технологиями:
- программирование C/C++, C#, .Net, Java, PL/SQL
- создание отчетности в Crystal Reports
- администрирование,настройка и разработка БД Oracle 9i, MS SQL Server
- администрирование Windows 2000/2003 server, unix (HP-UX, Linux).