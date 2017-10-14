iland69

Андрей iland69

 
54 годаРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн интерьера и экстерьера

Я всегда нахожу консенсус со своими заказчиками, доводя до грамотного баланса техническую и эстетическую часть проекта.

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга