Дизайн интерьера и экстерьера
Я всегда нахожу консенсус со своими заказчиками, доводя до грамотного баланса техническую и эстетическую часть проекта.
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Портфолио
- Дизайн интерьера 2-х комнатной квартиры.162 просмотра
- Офис OOO "GLOBAL"154 просмотра
- Дизайн интерьера 3х комнатной квартиры150 просмотров
- Дизайн интерьера квартиры-студии.165 просмотров
- Дизайн интерьера 1 квартиры.179 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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