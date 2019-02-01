Профессиональный звукорежжисер. Саунд продюссер. Сведение и мастеринг.

Всем привет.

Я являюсь микс и мастеринг инженером из Украины, Киев с более чем 7 годами опыта работы в сфере звука.

Я знаю как сделать так, чтобы ваш трек вышел на новый уровень. Для меня будет большой радостью поработать с вами и помочь вашему треку звучать коммерчески и профессионально. Вся работа делается на профессиональной студии с качественным оборудованием.

Я работаю с такими программами как: Logic Pro X, ProTools.

По данной ссылке вы можете посмотреть фото студии: https://drive.google.com/open?id=1t7Kglcja_Dpl6pAOo5Ios5z-lTScxYlL

По данной ссылке вы можете посмотреть некоторые из моих работ: https://soundcloud.com/mixingrevolution

Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте :)