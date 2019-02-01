Профессиональный звукорежжисер. Саунд продюссер. Сведение и мастеринг.
Всем привет.
Я являюсь микс и мастеринг инженером из Украины, Киев с более чем 7 годами опыта работы в сфере звука.
Я знаю как сделать так, чтобы ваш трек вышел на новый уровень. Для меня будет большой радостью поработать с вами и помочь вашему треку звучать коммерчески и профессионально. Вся работа делается на профессиональной студии с качественным оборудованием.
Я работаю с такими программами как: Logic Pro X, ProTools.
По данной ссылке вы можете посмотреть фото студии: https://drive.google.com/open?id=1t7Kglcja_Dpl6pAOo5Ios5z-lTScxYlL
По данной ссылке вы можете посмотреть некоторые из моих работ: https://soundcloud.com/mixingrevolution
Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте :)
Портфолио
- Gospel People - No War93 просмотра
- Lisica74 просмотра
- MakKey - Paparazzi95 просмотров
- FODG - KDR72 просмотра
- MakKey - Круг71 просмотр
- Gospel People - Protest (LIVE)95 просмотров
- Ash Gale - Sing My Way101 просмотр
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#223
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#289