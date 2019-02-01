illiamasyutka

Илья Масютка illiamasyutka

 
29 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный звукорежжисер. Саунд продюссер. Сведение и мастеринг.

Всем привет.

Я являюсь микс и мастеринг инженером из Украины, Киев с более чем 7 годами опыта работы в сфере звука. 

Я знаю как сделать так, чтобы ваш трек вышел на новый уровень. Для меня будет большой радостью поработать с вами и помочь вашему треку звучать коммерчески и профессионально.  Вся работа делается на профессиональной студии с качественным оборудованием. 

Я работаю с такими программами как: Logic Pro X, ProTools. 

По данной ссылке вы можете посмотреть фото студии: https://drive.google.com/open?id=1t7Kglcja_Dpl6pAOo5Ios5z-lTScxYlL

По данной ссылке вы можете посмотреть некоторые из моих работ: https://soundcloud.com/mixingrevolution 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте :)

Портфолио
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#223
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#289