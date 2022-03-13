#site #design Разработка сайта квиза – 5000
- Разработка макетов главной страницы и страницы с квизом
- Верстка 1-2 экранов
- Верстка самописного квиза
- Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
- Установка на сайте условия конфиденциальности
- Настройка отправки заявок на почту клиента
- Регистрация доменного имени + размещение на вашем хостинге
- Минимальная анимация
- Разработка стандартного макета письма уведомления о заявке
- Время выполнения: 7 рабочих дней
2 дня – разработка прототипа
- 2 дня – разработка дизайна
- 3дня – верстка
- Доп.услуги:
- Регистрация доменного имени + размещение на моем хостинге – 1000
- Интеграция с AMO CRM – 2000
- Интграция с CRM Bitrix 24 – 2000
- Калькулятор квиза (с выводом более 5 результатов, в зависимости от вариантов ответа) – дополнительные 10 результатов 3000
- Настройка корпоративной почты – 1000
- Разработка сложной анимации – от 1000
- Разработка уникального макета письма уведомления о заявке
- Индивидуальный макет с вертикальной прокруткой до 5 блоков главной страницы
- Наполнение базовым контентом на сайт
- Возможные блоки на сайте, входящие в стоимость:
- Форма обратной связи
- Слайдер
- Табы
- Видео
- Карточки товара или услуги
- Таймер обратного отсчета
- Меню
- Минимальная анимация
- Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
- Установка на сайте условия конфиденциальности
- Время выполнения: 3 рабочих недели
3 дня – разработка прототипа
- 5 дней – разработка дизайна
- 7 дней – верстка
- Доп.услуги:
- Тоже что и на квизе
- Внедрение самописного квиза – 5000
- Установка панели управление (для минимального редактирования сайта: редактирование текстов и картинок) – 5000
- Дополнительный экран – 1000
- Разработка 6 страниц
- Индивидуальный макет с вертикальной прокруткой до 4 блоков главной страницы
- Наполнение базовым контентом на сайт
- Минимальная анимация
- Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
- Установка на сайте условия конфиденциальности
- Возможные блоки на сайте, входящие в стоимость (тоже что и на Landing Page )
- Время выполнения: 4 рабочих недели
4 дня – разработка прототипа
- 6 дней – разработка дизайна
- 10 дней – верстка
- Тоже что и на квизе
- Внедрение самописного квиза – 5000
- Настройка CMS (Wordpress) – 5000
- Дополнительный страница – 1000
- Разработка 10 страниц:
- Главная
- Каталог товара
- Карточка товара
- Корзина
- Оформление заказа
- Страница личного кабинета
- Страница спасибо
- Контакты
- О компании
- Доставка
- Настройка CMS Wordpress
- Наполнение базовым контентом на сайт
- Наполнение товарами (до 80 штук)
- Настройка поиска товаров
- Настройка формы оплаты
- Настройка регистрации на сайте
- Добавление товаров в корзину (с сохранением)
- Минимальная настройка SEO
- Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
- Установка на сайте условия конфиденциальности
- Время выполнения: 8 рабочих недель
5 дней – разработка прототипа
- 10 дней – разработка дизайна
- 25 дней – верстка сайта
- Наполнение товарами 30 шт – 500р
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