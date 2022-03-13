imqdina

Диана imqdina

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

#site #design Разработка сайта квиза – 5000

  • Разработка макетов главной страницы и страницы с квизом
  • Верстка 1-2 экранов
  • Верстка самописного квиза
  • Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
  • Установка на сайте условия конфиденциальности
  • Настройка отправки заявок на почту клиента
  • Регистрация доменного имени + размещение на вашем хостинге
  • Минимальная анимация
  • Разработка стандартного макета письма уведомления о заявке
  • Время выполнения: 7 рабочих дней

    2 дня – разработка прототипа

  • 2 дня – разработка дизайна
  • 3дня – верстка
  • Доп.услуги:
  • Регистрация доменного имени + размещение на моем хостинге – 1000
  • Интеграция с AMO CRM – 2000
  • Интграция с CRM Bitrix 24 – 2000
  • Калькулятор квиза (с выводом более 5 результатов, в зависимости от вариантов ответа) – дополнительные 10 результатов 3000
  • Настройка корпоративной почты – 1000
  • Разработка сложной анимации – от 1000
  • Разработка уникального макета письма уведомления о заявке

Разработка сайта Landing Page – 13 000
  • Индивидуальный макет с вертикальной прокруткой до 5 блоков главной страницы
  • Наполнение базовым контентом на сайт
  • Возможные блоки на сайте, входящие в стоимость:
  • Форма обратной связи
  • Слайдер
  • Табы
  • Видео
  • Карточки товара или услуги
  • Таймер обратного отсчета
  • Меню
  • Минимальная анимация
  • Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
  • Установка на сайте условия конфиденциальности
  • Время выполнения: 3 рабочих недели

    3 дня – разработка прототипа

  • 5 дней – разработка дизайна
  • 7 дней – верстка
  • Доп.услуги:
  • Тоже что и на квизе
  • Внедрение самописного квиза – 5000
  • Установка панели управление (для минимального редактирования сайта: редактирование текстов и картинок) – 5000
  • Дополнительный экран – 1000

Разработка многостраничного сайта - 15000
  • Разработка 6 страниц
  • Индивидуальный макет с вертикальной прокруткой до 4 блоков главной страницы
  • Наполнение базовым контентом на сайт
  • Минимальная анимация
  • Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
  • Установка на сайте условия конфиденциальности
  • Возможные блоки на сайте, входящие в стоимость (тоже что и на Landing Page )
  • Время выполнения: 4 рабочих недели

    4 дня – разработка прототипа

  • 6 дней – разработка дизайна
  • 10 дней – верстка

Доп.услуги:
  • Тоже что и на квизе
  • Внедрение самописного квиза – 5000
  • Настройка CMS (Wordpress) – 5000
  • Дополнительный страница – 1000
Разработка Интернет магазина (На Wordpress) – 25000
  • Разработка 10 страниц:
  • Главная
  • Каталог товара
  • Карточка товара
  • Корзина
  • Оформление заказа
  • Страница личного кабинета
  • Страница спасибо
  • Контакты
  • О компании
  • Доставка
  • Настройка CMS Wordpress
  • Наполнение базовым контентом на сайт
  • Наполнение товарами (до 80 штук)
  • Настройка поиска товаров
  • Настройка формы оплаты
  • Настройка регистрации на сайте
  • Добавление товаров в корзину (с сохранением)
  • Минимальная настройка SEO
  • Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика
  • Установка на сайте условия конфиденциальности
  • Время выполнения: 8 рабочих недель

    5 дней – разработка прототипа

  • 10 дней – разработка дизайна
  • 25 дней – верстка сайта

Доп.услуги:
  • Наполнение товарами 30 шт – 500р
Так же:создание визиток - 1500/штсоздание чек-листов - 200/штсоздание меню - 1800/стрсоздание флаеров - 1200/штсоздание логотипа - от 1000рпримеры моих работ:http://deeppquiz.ru/klubnica/feedback.php

http://ocean-roof.ru/

http://xn--b1aaofcjtaeabcbim4a0h.xn--p1ai/