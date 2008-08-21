опыт работы в дизайне - 7 лет, в 3Д - 6 лет

срок изготовления макета сайта - от 1 до 5 дней.

Резюме:

3ds max

Vray

Blender

LightWave

XSI

Zbrush

RealFlow

Glue3D

Photoshop

Flash

3D Flash presentations

3D специализация:

архитектурная визуализация

промышленная визуализация

высокополигональное моделирование

скульптинг

твердотельное моделирование

неорганическая анимация

VFX

монтаж

композитинг

колор-коррект