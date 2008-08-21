опыт работы в дизайне - 7 лет, в 3Д - 6 лет
срок изготовления макета сайта - от 1 до 5 дней.
Резюме:
3ds max
Vray
Blender
LightWave
XSI
Zbrush
RealFlow
Glue3D
Photoshop
Flash
3D Flash presentations
3D специализация:
архитектурная визуализация
промышленная визуализация
высокополигональное моделирование
скульптинг
твердотельное моделирование
неорганическая анимация
VFX
монтаж
композитинг
колор-коррект
Портфолио
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