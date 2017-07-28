Свяжитесь с о мной по телефону +7 917 156 39 24
InDes - новейшее предложение по проектированию дизайна интерьера в любом городе РФ.
Команда специалистов в руководстве Тужилина Александра в рабочие сроки разработают проект любой сложности (квартира, коттедж, офис, магазин) независимо от города Вашего проживания.
InDes - это мобильная, удаленно работающая по системе free lances команда.
InDes - это предложение для тех, кто не нашёл в своём городе достойного дизайнера!
Для связи с нами просто напишите администратору группы или позвоните по телефону +7 917 156 39 24
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Портфолио
- Проект СД "InDes"/SAMARA 2015 SHOP170 просмотров
- Проект СД "InDes"/SAMARA 2015 SHOP158 просмотров
- Проект СД "InDes"/SAMARA 2015164 просмотра
- Проект СД "InDes"/SHOP-SAMARA 2015182 просмотра
- Проект СД "InDes"/BUZULUK 2015155 просмотров
- Проект СД "InDes"/SARATOV 2015137 просмотров
- Проект СД "InDes"/SARATOV 2015139 просмотров
- Проект СД "InDes"/SAMARA 2015134 просмотра
- Выполненные проекты интерьеров152 просмотра