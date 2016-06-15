informacia27

Журналист, копирайтер, рерайтер, литературный редактор, корректор

Образование: высшее, филологический факультет Даггосуниверситета (1970-1976).

Специальность: филолог. Преподаватель русского языка и литературы.

Дополнительное образование: медсестра (военная кафедра Даггосуниверситета) (1970-1973).

Профессиональные знания, навыки, опыт: имею 13-летний стаж очень успешной работы журналиста, зав. отделом в Каширском районном информагентстве Московской области, в газете «Каширские известия», редактора - в редакции Каширского радиовещания (1999 -2012). Пишу, используя разные жанры, на самые разные темы, преимущественно о проблемах промышленного производства и бизнеса, строительства, а также здравоохранения, медицины и проч. Есть успешный опыт интервьюирования, написания публицистических, аналитических статей, очерков и зарисовок об интересных и заслуженных людях. Приходилось периодически выполнять работу корректора.

Повышение квалификации — курсы журналистов в Издательском доме «Московия», 2007 г.

До прихода в журналистику в течение многих лет ( 1986-1996) успешно трудилась в качестве редактора общественно-политической и художественной литературы в Дагестанском Государственном книжном издательстве и редактора научной информации в Президиуме Дагфилиала (ДНЦ) Российской Академии Наук. Самостоятельно подготовила к печати и выпустила в свет около 40 печатных изданий, книг, составляла библиографические сборники и каталоги. Приобрела опыт работы с типографией, опыт корректора.

Личные качества: высокая трудоспособность, ответственность, творческий подход к работе, мобильность.

Достижения: моя профессиональная деятельность оценивалась. В 2011 году была признана лучшим журналистом, освещающим проблемы научно-промышленного комплекса Московской области (Диплом). Дважды занимала вторые места (Дипломы) в конкурсе СМИ Московской области «Предпринимательство Подмосковья», награждена Благодарностью Губернатора Московской области за многолетний плодотворный труд, профессионализм, большой вклад в развитие СМИ Московской области (2008). В 2011 году получила Диплом за 2 место в конкурсе «За наиболее значимые публикации о работе Мособлдумы и деятельности депутатов Мособлдумы». Есть и многие другие награды за работу в сфере журналистики.

Знание языков: русский - родной, английский — базовые знания.

Уверенный пользователь КП . Microsoft Word, Microsoft Windows (ACDSeePro), Microsoft Office, Microsoft Excel.