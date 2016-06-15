informacia27

Татьяна informacia27

 
71 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Журналист, копирайтер, рерайтер, литературный редактор, корректор

Образование: высшее, филологический факультет Даггосуниверситета  (1970-1976).

Специальность:  филолог. Преподаватель русского языка и литературы.

Дополнительное образование: медсестра (военная кафедра Даггосуниверситета) (1970-1973).

 Профессиональные знания, навыки, опыт: имею 13-летний стаж очень успешной работы журналиста, зав. отделом  в Каширском районном информагентстве Московской области,  в газете «Каширские известия», редактора - в редакции Каширского радиовещания (1999 -2012).  Пишу, используя разные жанры, на самые разные темы,  преимущественно о проблемах промышленного производства и бизнеса, строительства,  а также здравоохранения, медицины и проч. Есть успешный опыт интервьюирования,  написания  публицистических, аналитических  статей,  очерков и зарисовок об интересных и заслуженных людях.  Приходилось периодически выполнять работу корректора.

Повышение квалификации — курсы  журналистов в Издательском доме «Московия», 2007 г.  

До прихода в журналистику в течение многих лет ( 1986-1996)  успешно трудилась в качестве редактора общественно-политической и художественной литературы в Дагестанском Государственном книжном издательстве и  редактора научной информации  в  Президиуме Дагфилиала  (ДНЦ)  Российской Академии Наук. Самостоятельно подготовила к печати и выпустила в свет около 40 печатных изданий, книг, составляла библиографические сборники и  каталоги.  Приобрела опыт работы с типографией, опыт корректора. 

Личные качества:  высокая трудоспособность, ответственность, творческий подход к работе, мобильность.

Достижения:   моя профессиональная деятельность оценивалась. В 2011 году  была признана  лучшим журналистом, освещающим проблемы научно-промышленного комплекса Московской области  (Диплом).  Дважды занимала вторые места (Дипломы) в конкурсе СМИ Московской области  «Предпринимательство Подмосковья»,  награждена Благодарностью Губернатора Московской области за многолетний плодотворный труд, профессионализм, большой вклад в развитие СМИ Московской области (2008).  В  2011 году  получила  Диплом за 2 место в конкурсе «За наиболее значимые публикации о работе Мособлдумы и деятельности  депутатов Мособлдумы».  Есть и  многие другие награды за работу в сфере журналистики.

Знание языков: русский - родной, английский — базовые знания. 

 Уверенный пользователь КП. Microsoft Word, Microsoft Windows (ACDSeePro), Microsoft Office, Microsoft Excel.

Контактные данные: тел. 8 916 7390786.  Эл. почта: [email protected]